Hanison Construction Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In Bezug auf das Unternehmen Hanison Construction wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hanison Construction bei 8,21, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,42 liegt (83 Prozent). Somit wird die Aktie als aus heutiger Sicht unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Hanison Construction eine Dividendenrendite von 8,24 % auf, was 1,9 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 %. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zur Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hanison Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,74 HKD weicht somit um -27,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (0,74 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,81 HKD) um -8,64 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Hanison Construction-Aktie daher sowohl in fundamentalen als auch in technischen Kriterien eine gemischte Bewertung.