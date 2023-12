Hanison Construction Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Bewertung von Hanison Construction

Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen im letzten Monat keine übermäßige Aufmerksamkeit erhalten hat, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hanison Construction im Vergleich zur Branchenmitte Bauwesen eine Dividendenrendite von 8,24 % auf, was 1,93 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,31 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Hanison Construction derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird das Wertpapier für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Hanison Construction-Aktie auf Basis der analysierten Kriterien.