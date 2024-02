Hanison Construction Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Hanison Construction betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Bauwesen scheint Hanison Construction aus fundamentaler Sicht unterbewertet zu sein. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,21, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 45,54 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Hanison Construction in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Hanison Construction diskutiert. Daraus ergibt sich die Einstufung der Aktie als "neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Hanison Construction derzeit eine Dividendenrendite von 8,11 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,57 %. Damit erhält die ausgeschüttete Dividende ebenfalls die Einstufung "gut".

