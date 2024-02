Hanhua Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Hanhua bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen ist dies ein geringerer Ertrag um 5,97 Prozentpunkte. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In den letzten 12 Monaten erreichte Hanhua eine Performance von -2,78 Prozent. Im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche ist dies jedoch eine Outperformance von +11,45 Prozent, da diese im Durchschnitt um -14,23 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von -14,83 Prozent erzielte, lag Hanhua sogar um 12,05 Prozent über diesem Wert. Diese Überperformance führt zu einem insgesamt guten Rating in dieser Kategorie.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Hanhua als überbewertet. Das KGV liegt mit 437,4 insgesamt 1630 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der 25,29 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Hanhua in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung zur Anleger-Stimmung.