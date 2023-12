Hanhua Aktie: Der absolute Knall!

Die Dividendenrendite der Hanhua-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI der Hanhua liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 61, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Hanhua-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,05 Prozent erzielt, was 28,22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,87 Prozent, wobei die Hanhua aktuell 28,92 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Hanhua liegt mit einem Kurs von 0,31 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.