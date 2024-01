Hanhua Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Hanhua-Aktie wird derzeit als "Schlecht" bewertet, was hauptsächlich auf ihr Dividendenverhältnis und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zurückzuführen ist. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Hanhua aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,89 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten in Bezug auf die Stärke der Diskussion keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hanhua daher eine "Neutral"-Stufe in dieser Kategorie.

Das KGV der Hanhua liegt mit einem Wert von 428,4 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einer relativen Differenz von 1773 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Hanhua liegt bei 61,9, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 48, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung nach sich zieht.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für die Hanhua-Aktie aufgrund der genannten Kriterien.