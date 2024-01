Hanhua Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Hanhua als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hanhua-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,9, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,39, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Hanhua-Aktie bei 21,05 Prozent, was mehr als 29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,53 Prozent. Auch hier liegt Hanhua mit 28,58 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hanhua wurde langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und es wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" festgestellt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Finanzdienstleistungen, 5,91). Die Hanhua-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.