Wendel Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Dividende für die Wendel-Aktie beträgt 2,45 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 2,45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Wendel liegt bei 51,79 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt bei 39,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Wendel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 87,27 EUR liegt. Dies liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (80,65 EUR), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 76,48 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche hat Wendel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,93 Prozent erzielt, was eine deutliche Outperformance darstellt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.