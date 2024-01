Hanhua Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Hanhua liegt bei 61,9, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beträgt 48, was auch als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hanhua-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 6,06 Prozent abweicht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine Abweichung von +6,06 Prozent auf und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Hanhua. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Hanhua damit 28,96 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,48 Prozent. Hanhua liegt aktuell 28,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.