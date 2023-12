Hangzhou Zhongheng Electric Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt zwei Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten ein, zwei Tagen haben die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Zhongheng Electric diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In technischer Hinsicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 7,88 CNH für die Aktie von Hangzhou Zhongheng Electric. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,68 CNH, was einem Unterschied von -2,54 Prozent entspricht. Die charttechnische Bewertung für die Aktie fällt daher als "Neutral" aus. Der 50-Tages-Durchschnitt von 8,03 CNH liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (-4,36 Prozent), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hangzhou Zhongheng Electric-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Zhongheng Electric liegt bei 73. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie in fundamentaler Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Branchenvergleichs der Aktienkurse hat die Hangzhou Zhongheng Electric-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 7,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" liegt sie 8,1 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,96 Prozent, wobei die Aktie von Hangzhou Zhongheng Electric 8,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.