Hangzhou Zhongheng Electric Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies hilft, kurzfristige Kursbewegungen vorherzusagen. Für die Hangzhou Zhongheng Electric-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 30,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 48,13, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Hangzhou Zhongheng Electric-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -19,05 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite bei -18,33 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite von Hangzhou Zhongheng Electric beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,58 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,48 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,35 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die Hangzhou Zhongheng Electric-Aktie auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.