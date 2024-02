Hangzhou Zhongheng Electric Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Hangzhou Zhongheng Electric: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Hangzhou Zhongheng Electric wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhielt Hangzhou Zhongheng Electric eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie "Schlecht" ist. Der GD200 verläuft bei 7,64 CNH, während der Kurs der Aktie bei 5,14 CNH liegt, was einer Abweichung von -32,72 Prozent entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist eine Abweichung von -26,15 Prozent auf. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für Hangzhou Zhongheng Electric.

Im Branchenvergleich konnte Hangzhou Zhongheng Electric in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,95 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnen. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite 18,79 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Hangzhou Zhongheng Electric, wobei die Diskussionsintensität und die Dividendenpolitik neutral eingestuft werden, die technische Analyse jedoch eine negative Einschätzung ergibt. Im Branchenvergleich hingegen konnte das Unternehmen eine positive Performance erzielen.