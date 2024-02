Hangzhou Zhongheng Electric Aktie: Was geht denn hier ab?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hangzhou Zhongheng Electric derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,6 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,86 CNH) um -22,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,78 CNH, was einer Abweichung von -13,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Hangzhou Zhongheng Electric bei -0,27 Prozent und somit mehr als 20 Prozent darüber. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,99 Prozent, wobei Hangzhou Zhongheng Electric mit 20,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Hangzhou Zhongheng Electric im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,65 Prozentpunkte weniger als die üblichen 1,65 % sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Hangzhou Zhongheng Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".