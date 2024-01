Equinor ASA Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Im Fall der Equinor Asa wurde die Aktivität der Beiträge oder Diskussionen als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch deutet die positive Veränderung der Stimmungsrate auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt erhält die Aktie von Equinor Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Equinor Asa liegt bei 64,21, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25 für die Equinor Asa bewegt sich bei 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen aufkamen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", obwohl eine exakte berechenbare Signalgebung zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Equinor Asa kurzfristig als "Neutral" einzustufen, da der Kurs um -3,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +2,02 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.