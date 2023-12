Hangzhou Weiguang Electronic Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Aktienanalyse: Hangzhou Weiguang Electronic

Investoren, die derzeit in die Aktie von Hangzhou Weiguang Electronic investieren, können eine Dividendenrendite von 2,36 % erwarten, was einem Mehrertrag von 0,84 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens nur leicht über dem Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ergibt die technische Analyse, dass Hangzhou Weiguang Electronic weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Bewertung hin, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Engagement in den sozialen Medien bezüglich Hangzhou Weiguang Electronic haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Während keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild festgestellt wurden, wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Weiguang Electronic mit einem Wert von 17,61 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektrische Ausrüstung". Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält die Aktie von Hangzhou Weiguang Electronic daher mehrheitlich neutrale Bewertungen in den analysierten Bereichen.

