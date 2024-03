Hangzhou Weiguang Electronic Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Hangzhou Weiguang Electronic zeigt sich gemischt, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Obwohl vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, wurden in den letzten Tagen auch negative Themen intensiv diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,38 Prozent und damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,61 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine neutrale Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Weiguang Electronic liegt bei 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als neutral bewertet wird.

Bei der technischen Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier überverkauft ist, basierend auf dem RSI7 von 23,84 Punkten. Für den RSI25 wird das Wertpapier hingegen als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Hangzhou Weiguang Electronic daher eine positive Bewertung in diesem Bereich.