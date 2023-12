Hangzhou Weiguang Electronic Aktie: Ist das wirklich alles?

Hangzhou Weiguang Electronic Aktienanalyse

Die Hangzhou Weiguang Electronic Aktie hat in Bezug auf die Dividende eine Auszahlung von 2,36 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (1,49 %) nur leicht höher liegt. Der Unterschied beträgt 0,87 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 59,26 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 53,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Hangzhou Weiguang Electronic weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie einen Rückgang von 17,37 Prozent bedeutet. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie sogar um 17,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,61, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie somit eine Einstufung als "Neutral".