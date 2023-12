Hangzhou Weiguang Electronic Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Hangzhou Weiguang Electronic-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 68,17 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das KGV von Hangzhou Weiguang Electronic bei 17, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hangzhou Weiguang Electronic in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -17,89 Prozent verzeichnete, während die Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt eine Rendite von -0,16 Prozent erzielte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Hangzhou Weiguang Electronic-Aktie von ihrem 200-tägigen Durchschnittswert um -11,74 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Hangzhou Weiguang Electronic-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI, KGV, Branchenvergleich und technischer Analyse.