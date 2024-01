Hangzhou Tigermed Consulting Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tigermed Aktie zeigt einen Wert von 86,13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Tigermed Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Tigermed Aktie bei -55,01 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 55,21 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Tigermed Aktie deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin. Dies zeigt eine starke Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tigermed Aktie derzeit bei 71,8 CNY liegt, während der Kurs der Aktie bei 49,71 CNY um -30,77 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 59,65 CNY, was einer Abweichung von -16,66 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Tigermed Aktie auf Basis der vorgegebenen Kriterien.