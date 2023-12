Hangzhou Tigermed Consulting Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index, oder RSI, von Tigermed liegt bei 86,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 83, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und mit einem "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzzes wurde die Aktie von Tigermed hinsichtlich der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Tigermed in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -41,46 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -0,25 Prozent, was einer Underperformance von -41,21 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,33 Prozent aufwies, liegt Tigermed um 39,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.