Hangzhou Sunyard System Engineering Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Diskussionen rund um Sunyard auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Laut den Kommentaren und Meinungen in den sozialen Medien in den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert in den letzten Tagen angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Sunyard bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sunyard-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 96,06 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sunyard verläuft aktuell bei 10,54 CNH, was aufgrund des Abstands von +19,35 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 12,58 CNH als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 12,96 CNH angenommen, was einer Differenz von -2,93 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt führt die Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume zu einem Gesamtbefund von "Gut".

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung für Sunyard in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Sunyard bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" erteilt.