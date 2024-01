Hangzhou Sunyard System Engineering Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie. Bei Sunyard zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sunyard besonders negativ diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sunyard eine Outperformance von 58,11 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sunyard-Aktie zeigt einen überkauften Wert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Sunyard.