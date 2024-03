Hangzhou Sunyard System Engineering Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von Sunyard hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 44,74 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -18,65 Prozent, wobei Sunyard aktuell 49,87 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 11,05 CNH für den Schlusskurs der Sunyard-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 13,95 CNH, was einer positiven Abweichung von 26,24 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 12,53 CNH eine positive Abweichung von 11,33 Prozent. Daher erhält die Sunyard-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Sunyard wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Jedoch erfuhr die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sunyard liegt der RSI7 bei 47,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Sunyard weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird das Sunyard-Wertpapier somit im Bereich des RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.