Hangzhou Sunyard System Engineering Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunyard liegt bei 44,21, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Sunyard in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Sunyard von 17,87 CNH ein "Gut"-Signal aufweist, da er mit +72,99 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Der GD50 zeigt einen Kurs von 11,62 CNH, was einem Abstand von +53,79 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Im Branchenvergleich erzielte Sunyard in den letzten 12 Monaten eine Performance von 76,59 Prozent, was einer Outperformance von +57,77 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 64,13 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.