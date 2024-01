Hangzhou Sunyard System Engineering Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Sunyard wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor Informationstechnologie bewertet. Die Rendite von Sunyard beträgt 76,59 Prozent, was mehr als 63 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Software-Branche, die eine mittlere Rendite von 17,06 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Sunyard mit 59,53 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass Sunyard auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, liegt bei 10,51 CNH für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 12,89 CNH liegt damit deutlich darüber, was eine Abweichung von +22,65 Prozent im Vergleich darstellt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die längere Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass Sunyard eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, und eine negative Änderung der Stimmung wurde identifiziert.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Sunyard ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 67, und der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich somit für Sunyard ein gutes Rating auf Basis der Rendite und der technischen Analyse, während die längerfristige Betrachtung der Kommunikation und der Relative Strength Index zu einer neutralen oder schlechten Bewertung führen.