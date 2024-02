Hangzhou Silan Microelectronics, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse von Hangzhou Silan Microelectronics zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Hangzhou Silan Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,48 Prozent erzielt, was eine Underperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -27,68 Prozent und zum Sektor von -18,29 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen Wochen positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine neutrale Einschätzung, mit 4 positiven und 0 negativen Signalen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 26,18 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,99 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -23,64 Prozent, während der GD50 einen Stand von 20,81 CNH hat, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Einschätzung für Hangzhou Silan Microelectronics, wobei die Anleger-Stimmung positiver ist als die Performance im Branchen- und Sektorvergleich.