Hangzhou Silan Microelectronics Aktie: Was für eine Niederlage!

In den letzten Wochen wurde bei Hangzhou Silan Microelectronics eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Marktteilnehmer zunehmend negativ eingestellt sind. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,48 Prozent erzielt. Dies liegt deutlich unter dem Durchschnitt (-5,57 Prozent) für Aktien aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (52) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (64,68) weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 28,93 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 22,33 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine unterdurchschnittliche Performance, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.