Hangzhou Silan Microelectronics Aktie: Aus und vorbei!

Die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,45 CNH aufgewiesen, was einer Abweichung von -23,06 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,31 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,79 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie wurde anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Hangzhou Silan Microelectronics mit -38,48 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 31,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hangzhou Silan Microelectronics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale berechnet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie also mehrere "Schlecht"-Bewertungen basierend auf der technischen Analyse, der Stimmung und dem Branchenvergleich. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Lage für das Unternehmen in Zukunft verbessern wird.