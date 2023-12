Hangzhou Silan Microelectronics Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Hangzhou Silan Microelectronics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Informationstechnologie-Sektors eine Rendite von -33,68 Prozent erzielt, was mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt die Rendite von Hangzhou Silan Microelectronics mit 27,11 Prozent deutlich darunter. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie der letzten 200 Handelstage um 22,11 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um 5,4 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hangzhou Silan Microelectronics ist neutral, da in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen in sozialen Medien abgegeben wurden, während in den letzten Tagen positive Themen angesprochen wurden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hangzhou Silan Microelectronics-Aktie zeigt einen Wert von 75, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt hingegen bei 66,05, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Hangzhou Silan Microelectronics gemäß der RSI-Bewertung.