Hangzhou Shunwang Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Analyse von Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen hat sich die Stimmung der Anleger bezüglich der Hangzhou Shunwang-Aktie verbessert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Ebenso wurde das Unternehmen vermehrt diskutiert und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Shunwang-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 15,27 CNH. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 15,6 CNH, was einer Steigerung von 2,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs von 15,6 CNH liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt von 14,79 CNH (+5,48 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Anleger: Die Diskussionen über Hangzhou Shunwang in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen und Themen über das Unternehmen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Hangzhou Shunwang-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 29,8, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 54,57 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Ebene des Relative Strength Indikators.