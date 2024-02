Hangzhou Shunwang Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Hangzhou Shunwang wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hangzhou Shunwang weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Hangzhou Shunwang bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Shunwang mittlerweile auf 14,87 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 12,15 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,29 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 13,07 CNH, was einen Abstand von -7,04 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hangzhou Shunwang eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und ein negatives Feedback. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Hangzhou Shunwang daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,68 Punkten, was bedeutet, dass die Hangzhou Shunwang-Aktie überverkauft ist, und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Hangzhou Shunwang weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Hangzhou Shunwang eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.