Hangzhou Sf Intra City Industrial Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hangzhou Sf Intra-city Industrial betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 28,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und das Wertpapier wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten eine grundsätzlich neutrale Haltung gegenüber Hangzhou Sf Intra-city Industrial. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird das Unternehmen daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +12,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb Hangzhou Sf Intra-city Industrial auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, weshalb das Unternehmen auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.