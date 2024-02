Hangzhou Sf Intra City Industrial Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hangzhou Sf Intra-city Industrial wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 70,48, was bedeutet, dass Hangzhou Sf Intra-city Industrial überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral". Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hangzhou Sf Intra-city Industrial derzeit bei 9,04 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 9,13 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +1 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 9,76 HKD angenommen, was einer Differenz von -6,45 Prozent und einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussion intensität zu Hangzhou Sf Intra-city Industrial wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.