Hangzhou Sf Intra City Industrial Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Hangzhou Sf Intra-city Industrial liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 49,24 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz für Hangzhou Sf Intra-city Industrial festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Bild wieder. Weder positiv noch negativ wurden in den letzten Tagen hervorstechende Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird auch hier die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Hangzhou Sf Intra-city Industrial insgesamt ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 9,21 HKD, während der Kurs der Aktie bei 9,84 HKD liegt, was einer Abweichung von +6,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 9,3 HKD weist auf eine Abweichung von +5,81 Prozent hin. Somit wird die Aktie auch auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.