Hangzhou Robam Appliances Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Hangzhou Robam Appliances-Aktie beträgt derzeit 63,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 62,07, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hangzhou Robam Appliances-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,17 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 21,9 CNH weicht daher um -16,32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 23,54 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-6,97 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine positive Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Hangzhou Robam Appliances-Aktie festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung mit einem "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Hangzhou Robam Appliances-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -4,43 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche mit einer mittleren Rendite von 6,37 Prozent liegt die Performance mit 10,8 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.