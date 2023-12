Hangzhou Robam Appliances Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Dividendenrendite für Hangzhou Robam Appliances beträgt derzeit 2,13 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird das Unternehmen von unseren Analysten als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Hangzhou Robam Appliances im letzten Jahr eine Rendite von -4,43 Prozent erzielt, was 12,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 6,64 Prozent, während Hangzhou Robam Appliances derzeit 11,07 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Robam Appliances beträgt derzeit 13, was weder unter- noch überbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung für Hangzhou Robam Appliances in den sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den Diskussionsforen standen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "schlecht" eingestuft.