Hangzhou Robam Appliances Aktie: Ist es das gewesen?

In den vergangenen Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich Hangzhou Robam Appliances überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten hauptsächlich positive Themen an sieben Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividenden schüttet Hangzhou Robam Appliances derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Die Differenz beträgt 0,3 Prozentpunkte (2,41 % gegenüber 2,71 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hangzhou Robam Appliances wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Robam Appliances mit 12,86 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" hat einen Wert von 0. Aus heutiger Sicht wird die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.