Hangzhou Robam Appliances Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Hangzhou Robam Appliances schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter liegen. Mit 2,13 % im Vergleich zu 2,52 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,16 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Hangzhou Robam Appliances liegt bei 50,81, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 53,85, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Hangzhou Robam Appliances bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.