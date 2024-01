Hangzhou Lion Electronics Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, wie sich die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit verhalten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Hangzhou Lion Electronics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 74,9, was darauf hindeutet, dass die Hangzhou Lion Electronics- Aktie überkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hangzhou Lion Electronics-Aktie mit einem Kurs von 27,39 CNH derzeit -11,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -27,86 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine positive Stimmung rund um die Hangzhou Lion Electronics-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen rund um das Unternehmen sind überwiegend positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hangzhou Lion Electronics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.