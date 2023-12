Hangzhou Lion Electronics Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "SAFE BULKERS INC":

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Lion Electronics diskutiert. Daraus resultiert eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich beobachten, dass die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet werden können. In den vergangenen Monaten gab es eine erhöhte Aktivität im Netz in Bezug auf die Aktie, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hangzhou Lion Electronics bei 38,13 CNH liegt, während der aktuelle Kurs 25,86 CNH beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -32,18 Prozent beträgt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -17,17 Prozent eine negative Bewertung der Aktie aus.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hangzhou Lion Electronics zeigt eine Ausprägung von 81,11, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 85,85, was über 25 Tage hinweg zu einer ähnlich negativen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".