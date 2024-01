Hangzhou Lion Electronics Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hangzhou Lion Electronics liegt bei 93,36 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 78,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 37,21 CNH, was einen Unterschied von -33,06 Prozent zum letzten Schlusskurs von 24,91 CNH bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,25 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-17,65 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund fehlender wesentlicher Veränderungen der Stimmungslage. Allerdings konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit sieben Tagen positiver Diskussion im Vergleich zu sechs Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".