Hangzhou Lion Electronics Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hangzhou Lion Electronics unterhalten. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Hangzhou Lion Electronics hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Hangzhou Lion Electronics gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Hangzhou Lion Electronics eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Hangzhou Lion Electronics notiert mit einem Kurs von 27,93 CNH und liegt damit aktuell -13,53 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -28,15 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI ist die Hangzhou Lion Electronics aktuell mit einem Wert von 96,2 überkauft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 85, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung als "Schlecht".

