Hangzhou Liaison Interactive Information Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten vier Wochen konnten positive Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz von Hangzhou Lianluo Interactive Information in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" aufgrund des verbesserten Stimmungsbildes. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Hangzhou Lianluo Interactive Information ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,5 auf, was einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf Basis dieser fundamentalen Daten wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben derzeit kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Dennoch waren in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert zu verzeichnen. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da keine klare Richtung in der Kommunikation erkennbar ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Hangzhou Lianluo Interactive Information derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".