Hangzhou Liaison Interactive Information Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Hangzhou Lianluo Interactive Information-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hangzhou Lianluo Interactive Information diskutiert. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -12,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -6,83 Prozent erzielt, was 14,45 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Aktie ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.