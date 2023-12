Hangzhou Liaison Interactive Information Aktie: Grund zur Freude?

Die Hangzhou Lianluo Interactive Information Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 3,28 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2,86 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,8 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,87 CNH, was einen Abstand von -0,35 Prozent bedeutet und zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" führt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Hangzhou Lianluo Interactive Information eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei einem Niveau von 52,5 eine "Neutrale" Einstufung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 54,67 und führt ebenfalls zu einer "Neutralen" Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es laut der Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hangzhou Lianluo Interactive Information-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.