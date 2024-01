Hangzhou Iron, Steel-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Hangzhou Iron & Steel hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 Prozent liegt. In der Kategorie "Metalle und Bergbau" erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

In den sozialen Medien wurde Hangzhou Iron & Steel in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, obwohl auch 8 negative Signale gefunden wurden.

Vergleicht man den Aktienkurs mit der durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", so liegt Hangzhou Iron & Steel mit einer Rendite von 26,56 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 34 Prozent. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent hatte, zeigt sich eine positive Performance von Hangzhou Iron & Steel von 33,74 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt aktuell bei 4,69 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,09 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,53 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,14 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur etwa 0,97 Prozent darunter liegt. Insgesamt erhält Hangzhou Iron & Steel also ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.