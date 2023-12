Hangzhou Iron, Steel Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Hangzhou Iron & Steel-Aktie zeigt eine positive Abweichung von +8,97 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 79, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist die Hangzhou Iron & Steel-Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Hangzhou Iron & Steel nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Unternehmen führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Hangzhou Iron & Steel ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 252,14 im Vergleich zur Durchschnitt der Vergleichsbranche eine "Neutral"-Bewertung.