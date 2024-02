Hangzhou Iron, Steel Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Hangzhou Iron & Steel ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hangzhou Iron & Steel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,92 und für den RSI25 von 68,54, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Hangzhou Iron & Steel mit einer Rendite von -3,1 Prozent mehr als 19 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,58 Prozent, wobei Hangzhou Iron & Steel mit 19,48 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung wurde festgestellt, dass die Aktie von Hangzhou Iron & Steel nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hangzhou Iron & Steel in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,13 Prozent und liegt damit 0,96 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,08). Die Hangzhou Iron & Steel-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.