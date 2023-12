Hangzhou Iron, Steel Aktie: Aufschrei, garantiert!

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hangzhou Iron & Steel. Die Diskussionen blieben neutral, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wurde über Hangzhou Iron & Steel mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Hangzhou Iron & Steel liegt derzeit bei 1,29%, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,92%. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hangzhou Iron & Steel-Aktie um 14,13% über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +10,81% über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Anhand des Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie von Hangzhou Iron & Steel. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 37,07 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.