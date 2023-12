Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und das Interesse an Hangzhou Huaxing Chuangye Communication haben sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine gestiegene Diskussionsstärke und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer für die Aktie. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen von unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hangzhou Huaxing Chuangye Communication mit 542,99 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor zeigt sich eine Rendite von 108,47 Prozent im vergangenen Jahr, was 70,57 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" erzielt das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 52,82 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 9,57 CNH deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (11,06 CNH) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine Abweichung des Schlusskurses von 14,25 Prozent zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Hangzhou Huaxing Chuangye Communication-Aktie aufgrund der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.